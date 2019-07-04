



На заседании ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия принято решение по Шахрисабзу



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе своей 43-й сессии в г.Баку, в работе которой принимает участие делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем Премьер-министра Азизом Абдухакимовым, принял решение относительно объекта всемирного наследия «Исторический центр Шахрисабза», сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Документ приветствует принятые руководством Узбекистана меры по защите объектов всемирного наследия, в том числе правительственное постановление о приостановке всех строительных работ в исторических городах. Он содержит конкретные рекомендации по дальнейшему развитию города и постановляет оставить г.Шахрисабз в списке всемирного наследия.



По информации Постпредства Узбекистана при ЮНЕСКО, решение стало результатом комплексного диалога с организацией, длившегося в течение последнего года. Впервые с 2014 года Комитет всемирного наследия отмечает приверженность Узбекистана работе с ЮНЕСКО в вопросах сохранения культурного наследия и положительно отзывается о взаимодействии сторон с 2016 года.



ЮНЕСКО более не настаивает на вопросе об исключении Шахрисабза из списка всемирного наследия и предлагает выработать конкретные действия по регенерации города в течение следующих двух лет. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи