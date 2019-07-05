Проанализированы результаты налоговых реформ, определены новые задачи

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 июля под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности обеспечения поступлений в Государственный бюджет в первом полугодии текущего года и определению новых задач в этой сфере, сообщает пресс-служба главы государства.



Почти год назад, 29 июня 2018 года был принят Указ Президента "О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан".



В результате реализации данной концепции в первом полугодии текущего года в Государственный бюджет поступило 39 триллионов 118 миллиардов сумов или в 1,6 раза больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года. За счет перевыполнения прогноза на 8 процентов в распоряжении хокимиятов на местах оставлено дополнительно 2,8 триллиона сумов. В результате значительного снижения ставок налога на доходы физических лиц и социальных выплат легализованы свыше 570 тысяч рабочих мест.



Однако на местах все еще встречаются отдельные проблемы, связанные с системной реализацией новых налоговых реформ, увеличением налоговых поступлений и взысканием налогов.



К примеру, допускается медлительность в расширении налогооблагаемой базы за счет организации новых предприятий на базе неиспользуемых объектов и земельных участков. В некоторых регионах прогноз обеспечен за счет поступлений от крупных предприятий и практики предоплаты налогов.



Глава государства отметил, что вследствие этих и других недостатков упущена возможность обеспечить многомиллиардные поступления в бюджет, и дал руководителям соответствующих министерств и регионов поручения по устранению недостатков, строгому контролю за исполнением поставленных задач.



В нашей стране введен мораторий на налоговые проверки сроком до 1 января 2020 года. Государственному налоговому комитету поручено создать до конца года совместно с международными финансовыми институтами электронную программу с возможностью оценки рисков неуплаты налогов. 27 июня этого года был принят Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот". Определенные в нем меры составляют второй важный этап налоговых реформ.



Согласно указу с 1 октября 2019 года применяющиеся в настоящее время льготы по налогу на добавленную стоимость будут отменены. Главной целью этой меры является создание равных условий для всех предпринимателей и укрепление здоровой конкуренции.



На совещании поставлена задача активизировать деятельность возглавляемой Премьер-министром рабочей группы, образованной для широкого разъяснения населению и предпринимателям сути и значимости указанных изменений. Отмечалась необходимость организации адресной работы с субъектами предпринимательства и фермерскими хозяйствами, переходящими на уплату НДС, оказания им практической помощи в ведении бухгалтерии.



Президент отметил также, что наряду с требованием от предпринимателей полного исполнения налоговых обязательств следует защищать их интересы.

К примеру, в настоящее время предприниматели закупают сырье, в стоимости которого уже учтен НДС. Сумма НДС, уплаченной за сырье, может быть вычтена только после того, как предприниматель изготовит и реализует продукцию. До того он не может временно пользоваться своими оборотными средствами.



Поэтому глава государства поручил ответственным лицам внедрить механизм одновременного учета НДС и возврата его налогоплательщику.



На видеоселекторе рассмотрен еще один важный вопрос - оптимизация тарифов на энергоресурсы.



За последние два года осуществлен большой объем работы по бесперебойному обеспечению населения, социальных и производственных объектов электроэнергией и природным газом. Для дальнейшего улучшения показателей в этом направлении требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно.



В связи с этим, с учетом мнения специалистов и представителей общественности, разработаны предложения по изменению тарифов для населения до приближенных к уровню инфляции значений. Вместе с тем планируется повысить минимальный размер заработной платы, чтобы тарифная реформа прошла безболезненно.



На совещании отмечалось, что информация о предлагаемых реформах по упорядочению тарифов должна быть в полной мере доведена до населения. Определены задачи по разъяснению сути и значимости изменений в тарифах в каждой махалле с выездом на места членов Республиканской рабочей группы по пропаганде налоговых реформ, а также депутатов местных кенгашей, ответственных лиц экономических и коммунальных организаций.

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