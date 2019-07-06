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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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В Баку проведены узбекско-азербайджанские переговоры
06.07.2019 11:00

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. С 30 июня по 5 июля делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем Премьер-министра Азизом Абдухакимовым посетила с рабочим визитом Азербайджан для участия в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По информации Посольства Узбекистана в г.Баку, в рамках пребывания проведены встречи и переговоры с заместителем Премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым, министром образования Джейхуном Байрамовым, министром культуры Абульфасом Гараевым, председателем государственного агентства по развитию туризма Фуадом Нагиевым, ректором Университета туризма и менеджмента Ильхамом Мадатовым, ректором Университета нефти и промышленности Мустафой Бабанлы.

В ходе встреч азербайджанской стороне были представлены подробные сведения о достижениях Узбекистана в реализации инициатив Президента Шавката Мирзиёева по осуществлению широкомасштабных преобразований в экономической, общественно-политической, социальной, духовной, культурной, образовательной и иных сферах.

Касаясь темы узбекско-азербайджанских связей, стороны высоко оценили динамику их развития. Высказано общее мнение о том, что в основе всех этих позитивных трендов в межгосударственных отношениях лежит в первую очередь общность истории, языка, культуры и традиций. Сформировавшиеся за годы независимости тесные связи между двумя странами, прочная договорно-правовая база, усиливающиеся контакты на высшем и высоком уровнях позволяют укреплять и динамично развивать сотрудничество на взаимовыгодной основе.

Вместе с тем отмечено, что Узбекистан и Азербайджан располагают большим потенциалом для углубления взаимодействия в социально-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В связи с этим стороны договорились о совместном осуществлении мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение обменов в сферах культуры, науки, образования, спорта и туризма.

По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании в области образования и науки между Международным университетом туризма «Шелковый путь» в г.Самарканде и Азербайджанским университетом туризма и менеджмента. Документом предусмотрены мероприятия по реализации программ по обмену опытом и знаниями, специалистами в сфере туризма, а также организация семинаров, конференций и других совместных проектов.

УЗИНФОРМ

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