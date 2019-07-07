



Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана с Нурсултаном Назарбаевым



ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы госудрства.



В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил Первого Президента Казахстана – Елбасы с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и успехов в неустанной деятельности во имя процветания братского Казахстана.



Подчеркнута ключевая роль Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении казахстанской государственности, укреплении суверенитета и независимости страны в самый сложный исторический период.



Особо отмечено, что за годы лидерства Елбасы в Казахстане обеспечены мир и согласие, достигнут большой прогресс в социально-экономическом развитии, значительно укрепился авторитет страны на международной арене.



В ходе разговора лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также международной и региональной политики.



Важное внимание уделено полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в сфере торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, других приоритетных направлениях.



Стороны подтвердили решительную приверженность дальнейшему укреплению узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи