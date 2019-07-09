Шавкат Мирзиёев поручил увеличить объемы производства автомобилей и повысить их качество

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба главы гомударства.



За минувшие двадцать три года автомобилестроение нашей страны последовательно развивалось и заняло свои позиции на внутреннем и внешнем рынке. С 1 октября текущего года льготы, введенные для отрасли, будут отменены, и она полностью перейдет на принципы рыночной экономики. Это, в свою очередь, потребует внедрения механизмов современного менеджмента, повышения привлекательности и конкурентоспособности выпускаемой автопромом продукции.



За шесть месяцев текущего года объем производства в автомобильной промышленности вырос на 154 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получена чистая прибыль на сумму 1 триллион сумов. Экспортирована продукция на сумму почти 73 миллиона долларов, доля автомобилей отечественного производства во внутреннем рынке достигла 97 процентов.



Эти показатели свидетельствуют о позитивных сдвигах. Однако, что касается уровня локализации, цифры неутешительны. В производстве легковых автомобилей этот показатель составляет 45 процентов, грузовых автомобилей и автобусов - лишь 24 процента.



На совещании обсуждены вопросы повышения уровня локализации, а также увеличения экспорта за счет снижения себестоимости продукции.

Перед акционерной компанией “Узавтосаноат” поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год.



Отмечалось, что для этого прежде всего необходимо внедрить передовую систему управления отраслью, оптимизировать производственные расходы и себестоимость продукции с привлечением специалистов зарубежных консалтинговых компаний.



Указано, что расходы на логистику при экспорте одного легкового автомобиля составляют 8-10 процентов от его стоимости, в связи с чем определены задачи по поддержке отрасли, в том числе в виде частичного возмещения государством транспортных расходов при экспорте. Даны рекомендации по пересмотру структуры себестоимости экспорта и выходу на внешние рынки в сотрудничестве с иностранными дистрибьюторами.



В настоящее время производство 5 видов легковых автомобилей осуществляется на базе 5 разных платформ, что увеличивает расход ресурсов и времени, существенно влияет на цену продукции. В связи с этим даны указания по налаживанию выпуска нескольких марок автомобилей на базе единой платформы.



Рассмотрены также вопросы реализации проекта по организации производства коммерческих автомобилей совместно с иностранными компаниями, привлечения прямых инвестиций китайских и японских партнеров в развитие предприятий “MAN Auto” и «SamAuto».



Министерству экономики и промышленности поручено принять меры по повышению уровня локализации, в частности освоению производства в нашей стране 22 видов импортируемых базовых компонентов.



Даны указания по внедрению механизмов нетарифного регулирования импорта и международных стандартов по воздействию транспорта на экологию.



Глава государства отметил важность укрепления рыночных позиций отечественной продукции через повышение качества автомобилей, сохраняя при этом стабильность цен, а также посредством производства новых бюджетных моделей и расширения локализации.



Ответственные лица представили информацию по обсужденным на совещании задачам.

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