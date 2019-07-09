advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
11.07.2019 / 15:43 msk / 17:43 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Шавкат Мирзиёев поручил увеличить объемы производства автомобилей и повысить их качество
09.07.2019 12:05

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба главы гомударства.

За минувшие двадцать три года автомобилестроение нашей страны последовательно развивалось и заняло свои позиции на внутреннем и внешнем рынке. С 1 октября текущего года льготы, введенные для отрасли, будут отменены, и она полностью перейдет на принципы рыночной экономики. Это, в свою очередь, потребует внедрения механизмов современного менеджмента, повышения привлекательности и конкурентоспособности выпускаемой автопромом продукции.

За шесть месяцев текущего года объем производства в автомобильной промышленности вырос на 154 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получена чистая прибыль на сумму 1 триллион сумов. Экспортирована продукция на сумму почти 73 миллиона долларов, доля автомобилей отечественного производства во внутреннем рынке достигла 97 процентов.

Эти показатели свидетельствуют о позитивных сдвигах. Однако, что касается уровня локализации, цифры неутешительны. В  производстве легковых автомобилей этот показатель составляет 45 процентов, грузовых автомобилей и автобусов - лишь 24 процента.

На совещании обсуждены вопросы повышения уровня локализации, а также увеличения экспорта за счет снижения себестоимости продукции.

Перед акционерной компанией “Узавтосаноат” поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год. 

Отмечалось, что для этого прежде всего необходимо внедрить передовую систему управления отраслью, оптимизировать производственные расходы и себестоимость продукции с привлечением специалистов зарубежных консалтинговых компаний.

Указано, что расходы на логистику при экспорте одного легкового автомобиля составляют 8-10 процентов от его стоимости, в связи с чем определены задачи по поддержке отрасли, в том числе в виде частичного возмещения государством транспортных расходов при экспорте. Даны рекомендации по пересмотру структуры себестоимости экспорта и выходу на внешние рынки в сотрудничестве с иностранными дистрибьюторами.

В настоящее время производство 5 видов легковых автомобилей осуществляется на базе 5 разных платформ, что увеличивает расход ресурсов и времени, существенно влияет на цену продукции. В связи с этим даны указания по налаживанию выпуска нескольких марок автомобилей на базе единой платформы.
 
Рассмотрены также вопросы реализации проекта по организации производства коммерческих автомобилей совместно с иностранными компаниями, привлечения прямых инвестиций китайских и японских партнеров в развитие предприятий “MAN Auto” и «SamAuto».

Министерству экономики и промышленности поручено принять меры по повышению уровня локализации, в частности освоению производства в нашей стране 22 видов импортируемых базовых компонентов.

Даны указания по внедрению механизмов нетарифного регулирования импорта и международных стандартов по воздействию транспорта на экологию.
 
Глава государства отметил важность укрепления рыночных позиций отечественной продукции через повышение качества автомобилей, сохраняя при этом стабильность цен, а также посредством производства новых бюджетных моделей и расширения локализации.

Ответственные лица представили информацию по обсужденным на совещании задачам.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
Обзор прессы с 17 по 23 июня
24.06.2019
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
17.04.2019
Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
10.12.2016
Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на 23-й встрече СМИД ОБСЕ
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
09.12.2016
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ