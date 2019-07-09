Илхом Неъматов встретился с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля, первый заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов встретился с начальником Департамента по выборам Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и правам человека Александром Шлыком, прибывшим в нашу страну во главе Миссии по оценке потребностей, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы делегация БДИПЧ ОБСЕ была подробно проинформирована о происходящих в Узбекистане глубоких и всесторонних преобразованиях, кардинальных изменениях как во внутренней, так и внешней политике страны, в сфере обеспечения прав, свобод и интересов человека, либерализации экономики и других областях жизни. Установлен прямой контакт между населением и правительством посредством открытия виртуальных приемных.



Было отмечено, что сегодня Узбекистан развивается на основе Стратегии действий, разработанной по инициативе Президента Шавката Мирзиёева.



В настоящее время существенно расширены полномочия Парламента. 27 июня 2019 года утвержден Избирательный кодекс Республики Узбекистан, которым введен ряд новых норм в выборный процесс.



В заключение беседы стороны договорились о конструктивном сотрудничестве по возникающим вопросам.



В ходе пребывания в Узбекистане делегация БДИПЧ ОБСЕ планирует оценить предвыборную ситуацию и процесс подготовки к предстоящим в декабре 2019 года выборам в Олий Мажлис, выработать предложения по развертыванию Миссии по наблюдению за выборами.



Ожидается, что делегация БДИПЧ ОБСЕ проведет свыше 20 встреч, в том числе в Центральной избирательной комиссии, Парламенте, Верховном суде, министерствах и ведомствах, с лидерами политических партий и представителями гражданского общества.

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