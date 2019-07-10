Капитан Акбар Якубов спас жизнь младенцу

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля текущего года в 15.00 часов. На рынке «Хабибобод», расположенном в махалле «Лолазор» Денауского района Сурхандарьинской области, неизвестная женщина родила и бросила ребенка в яму женского туалета. Зашедшая после нее в туалет соотечественница, услышав, плачь младенца, сообщила об этом инспектору профилактики, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

В сложившейся ситуации капитан Акбар Якубов оперативно среагировал на поступившее сообщение. При помощи пожарного крюка поднял ребенка до уровня основания туалета, а затем осторожно, не нанося вред малышу, руками извлек его, младенец был спасен.

В настоящее время спасенный ребенок находится в родильном отделении №2 центральной больницы Денауского района. Состояние ребенка стабильное.

В результате розыскных мероприятий установлена личность матери брошенного малыша. Ею оказалась жительница Сариасийского района Ф.Т., в данное время она задержана. В отношении Ф.Т. возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 99 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Следствие ведут органы прокуратуры.

Отметим, что капитан Акбар Якубов в данное время служит старшим инспектором профилактики опорного пункта органов внутренних дел группы профилактики правонарушений 4-го отдела УКД ОВД Денауского района Сурхандарьинской области.

УЗИНФОРМ