



Абдулла Арипов встретится с Председателем Правительства РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля, делегация Республики Узбекистан во главе с Премьер-министром Абдуллой Ариповым посетит г.Москву, сообщает пресс-служба МИД РУз.



Программой визита предусмотрены переговоры c Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым для обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств 30 мая в г.Ургенче.



Узбекская делегация также посетит павильон «Узбекистан» на территории Выставки достижений народного хозяйства и ряд предприятий и организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи