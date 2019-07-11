



Абдулазиз Камилов встретился с заместителем министра международной торговли Великобритании



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в г.Лондоне встретился с заместителем министра международной торговли Великобритании Грэмом Стюартом, сообщает пресс-служба МИД РУз. Основное внимание на встрече было уделено двусторонним экономическим связям.



Подчеркивалось, что проводимые в Узбекистане всесторонние реформы открывают для бизнеса двух стран новые перспективы для сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и других сферах. Хотя товарооборот между Узбекистаном и Великобританией в 2018 году вырос почти на 40% и превысил 235 млн. долл. США, стороны имеют значительный потенциал для роста взаимной торговли.



В этом контексте важное значение имеет тот факт, что эксперты практически согласовали текст межправительственного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, который может вступить в силу после выхода Великобритании из Евросоюза.



Стороны положительно оценили итоги проведенного 28 февраля в г.Ташкенте 24-го заседания Узбекско-Британского совета по торговле и инвестициям, на котором были подписаны документы по реализации проектов на сумму более 310 млн. долл.



Грэм Стюарт отметил стимулирующую роль для расширения взаимовыгодных связей открытия Агентством экспортного финансирования Великобритании кредитной линии на 1,25 млрд. фунтов стерлингов и поддержку британской стороной идеи создания международного финансового центра в г.Ташкенте.



Стороны в целом подтвердили готовность поддерживать деловые круги двух стран в их намерениях развивать сотрудничество. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи