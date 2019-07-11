



Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития рынка страховых услуг



ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля, Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития рынка страховых услуг, сообщает пресс-служба главы государства.



Услуги страхования являются одним из средств защиты экономики от разного рода финансовых рисков. Однако место таких услуг на отечественном финансовом рынке пока несущественно.



За минувшие шесть месяцев текущего года объем страховых премий, собранных профильными организациями, вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в пересчете на душу населения на каждого человека приходятся 50 тысяч сумов страховых премий.



Доля данной сферы в валовом внутреннем продукте нашей страны достигла лишь 0,4 процента. Для сравнения, этот показатель составляет 11 процентов в Южной Корее, 6 процентов в Германии, 1,5 - в России.



Одной из причин проблем в сфере является низкая привлекательность страховых услуг. Так, если за минувшие шесть месяцев собрано страховых премий в общей сложности на 887 миллиардов сумов, то страховые возмещения, выплаченные клиентам за этот же период, составили всего 11 процентов от этой суммы. В мире этот показатель составляет в среднем 50-60 процентов.



На совещании обсуждены вопросы коренного реформирования Государственной инспекции по страховому надзору при Министерстве финансов исходя из современных требований.



– Сфере нужна не контролирующая структура, а такая, которая будет внедрять передовые современные стандарты, создавать реально конкурентную среду для всех участников, развивать рынок страхования, - сказал Шавкат Мирзиёев.



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