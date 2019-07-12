Ликвидированы последствия схода сели

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 09 июля текущего года в следствии проливных дождей в населённом пункте «Эртош», что расположен на перевале «Камчик» произошёл сход сели. В результате образовавшейся 200 метровой каменно – грязевой массы на дороге, путь к 27 домохозяйствам оказался заблокированным, сообщает МЧС Узбекистана.

10-го июля специальное спасательно – поисковое управление «Камчик», совместно со службами ГСЧС приступили к ликвидации последствий схода сели. В процессе было задействовано несколько единиц специальной техники. Так, за несколько часов 200 метров улицы были очищены от селевого потока.

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