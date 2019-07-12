Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Великобритании12.07.2019 12:17
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля, «на полях» Глобальной конференции по свободе СМИ в г.Лондоне Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, сообщает МИД РУз.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы узбекско-британских отношений, обменялись мнениями по отдельным вопросам текущей международной повестки дня.
Стороны подчеркнули важность регулярных контактов для продвижения всего комплекса двусторонних связей. В этом контексте была поддержана практика проведения межмидовских консультаций, первый раунд которых состоялся в июне в г.Лондоне.
На встрече рассмотрены конкретные предложения и подтвержден взаимный интерес к активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.
Британская сторона высоко оценила инициативы Узбекистана по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, а также выразила поддержку усилиям нашей страны по реализации региональных экономических и инфраструктурных проектов с участием ИРА.
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