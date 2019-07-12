



Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Великобритании



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля, «на полях» Глобальной конференции по свободе СМИ в г.Лондоне Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, сообщает МИД РУз.



Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы узбекско-британских отношений, обменялись мнениями по отдельным вопросам текущей международной повестки дня.



Стороны подчеркнули важность регулярных контактов для продвижения всего комплекса двусторонних связей. В этом контексте была поддержана практика проведения межмидовских консультаций, первый раунд которых состоялся в июне в г.Лондоне.



На встрече рассмотрены конкретные предложения и подтвержден взаимный интерес к активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.



Британская сторона высоко оценила инициативы Узбекистана по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, а также выразила поддержку усилиям нашей страны по реализации региональных экономических и инфраструктурных проектов с участием ИРА. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи