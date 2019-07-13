



Навоийской области прошел рейд по водным каналам региона



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. В Навоийской области рабочая группа из числа сотрудников УЧС, УВД и Областного совета союза молодёжи Узбекистана провела рейд по водным каналам, протекающим на территории данного региона, сообщает МЧС Узбекистана. Граждане, купавшиеся в запрещённых местах были вызволены из водоёмов. Кроме того, члены рабочей группы провели разъяснительную работу об опасности купания в запрещённых местах и к чему это может привести. Необычность рейда заключалась в том, что людям после разъяснительной работы раздавались книги. По словам специалистов это ещё один способ приобщить молодёжь к чтению. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи