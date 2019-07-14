В Ташкент прибывает делегация саудовской компании

В Ташкент прибывает делегация саудовской компании14.07.2019 18:46
ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля, в Ташкент прибывает делегация «Ajlan & Bros» Holding Group (Саудовская Аравия) во главе с председателем шейхом Мухаммадом бин Абдулазизом аль-Ажланом, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
По информации Посольства Узбекистана в Саудовской Аравии, организовавшего визит, «Ajlan & Bros» является одной из ведущих компаний в области производства классической арабской мужской одежды, имеет 45 филиалов и 200 оптовых пунктов, в том числе в других арабских государствах.
Программой пребывания в г.Ташкенте руководства «Ajlan & Bros» предусмотрены встречи в Кабинете Министров Узбекистана, c руководством министерств инвестиций и внешней торговли, сельского хозяйства, ассоциации «Узтекстильпром», компании «Узбекозиковкатхолдинг», хокимами Андижанской и Наманганской областей и другими потенциальными партнерами.
Ожидается, что по итогам визита будут достигнуты договоренности по конкретным инвестиционным проектам и экспорту узбекской плодоовощной продукции в Саудовскую Аравию и другие соседние страны.
УЗИНФОРМ