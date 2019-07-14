



В Ташкент прибывает делегация саудовской компании



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля, в Ташкент прибывает делегация «Ajlan & Bros» Holding Group (Саудовская Аравия) во главе с председателем шейхом Мухаммадом бин Абдулазизом аль-Ажланом, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



По информации Посольства Узбекистана в Саудовской Аравии, организовавшего визит, «Ajlan & Bros» является одной из ведущих компаний в области производства классической арабской мужской одежды, имеет 45 филиалов и 200 оптовых пунктов, в том числе в других арабских государствах.



Программой пребывания в г.Ташкенте руководства «Ajlan & Bros» предусмотрены встречи в Кабинете Министров Узбекистана, c руководством министерств инвестиций и внешней торговли, сельского хозяйства, ассоциации «Узтекстильпром», компании «Узбекозиковкатхолдинг», хокимами Андижанской и Наманганской областей и другими потенциальными партнерами.



Ожидается, что по итогам визита будут достигнуты договоренности по конкретным инвестиционным проектам и экспорту узбекской плодоовощной продукции в Саудовскую Аравию и другие соседние страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи