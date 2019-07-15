



В Ташкенте состоится первое заседание узбекско-афганской Совместной комиссии



ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля, в г.Ташкенте состоится первое заседание узбекско-афганской Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД РУз.



Афганскую делегацию возглавит Старший советник Президента Исламской Республики Афганистан, министр финансов Мухаммед Хумоюн Каюми.



Для участия в заседании Совместной комиссии, втором заседании Диалога между государственными и частными структурами, совместном бизнес-форуме и специализированной Узбекско-афганской выставке в Узбекистан прибывает представительная делегация ИРА, состоящая из руководителей и представителей правительственных структур, ведущих государственных и частных компаний. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи