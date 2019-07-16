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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Будут организованы новая система и сеть учреждений профессионального образования
16.07.2019 13:42

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего совершенствования системы непрерывного профессионального образования, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня во всех сферах и отраслях осуществляется широкомасштабная работа. Вводятся в строй новые предприятия, развивается социальная инфраструктура. В будущем предстоит реализовать еще большие планы и цели.

Все это повышает спрос на квалифицированных специалистов. Ибо кадры играют решающую роль в развитии любой сферы, исполнении намеченных проектов.

В связи с этим в последние годы модернизируется система образования, внедряются современные формы и технологии обучения. В регионах открываются новые образовательные учреждения, в том числе филиалы зарубежных вузов, создаются условия для подготовки востребованных специалистов.

На совещании обсуждены вопросы эффективной организации системы подготовки специалистов среднего звена и кадров рабочих профессий.

Поставлена задача организовать на базе колледжей новую сеть учреждений профессионального образования. В этих учреждениях будут готовиться кадры на основе программ начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Сроки обучения будут дифференцированными исходя из сложности знаний, компетенций и навыков, необходимых для овладения профессией.

На совещании отмечалось, что до внедрения этой системы необходимо создать ее методологическую базу, обновить образовательные программы на основе международных требований, подготовить, переподготовить и повысить квалификацию учителей и мастеров производственного обучения. Поручено внести предложения по стимулированию интереса молодежи к приобретению профессий. 

Глава государства отдельно остановился на вопросе адаптации новой системы профессионального образования к требованиям рынка труда.

Отмечалось, что на местах наблюдается безработица и вместе с тем большой спрос в специалистах рабочих профессий. Так, наблюдается нехватка 46 тысяч специалистов в легкой промышленности, 104 тысяч - в строительной индустрии, 71 тысячи - в металлургии, 67 тысяч - в сфере оказания услуг. Это является последствием отсутствия тесного взаимодействия между образованием и производством.

В связи с этим указано, что главным критерием деятельности образовательных учреждений должны быть трудоустройство выпускника или открытие им собственного бизнеса.

Президент дал указания по доработке предложенных мер касательно новой системы профессионального обучения.

УЗИНФОРМ

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