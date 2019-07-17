



Илхом Неъматов встретился с Послом России



ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля, первый заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым, сообщает пресс-служба МИД РУз.



В состоявшейся беседе рассмотрена актуальная повестка узбекских-российских отношений.



Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих совместных мероприятий с участием глав палат парламентов двух стран, а также датам обмена визитами на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи