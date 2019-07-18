



Абдулазиз Камилов встретился с Советником Президента США по национальной безопасности



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в г.Вашингтоне, встретился с Советником Президента США по национальной безопасности Джоном Робертом Болтоном, сообщает пресс-служба МИД РУз. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-американских отношений.



Джон Болтон приветствовал участие столь представительной делегации в работе второй Министерской конференции по продвижению религиозных свобод в г.Вашингтоне.



Собеседники подчеркнули взаимную заинтересованность двигаться в русле в реализации принятого главами двух стран в мае 2018 года Совместного политического заявления «Узбекистан – США: начало новой эры стратегического партнерства», других совместных договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Шавката Мирзиёева в США и переговоров с Президентом Дональдом Трампом.



В ходе обсуждения вопросов взаимодействия на афганском направлении американская сторона отметила важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, социально-экономической реабилитации Афганистана, вовлечении его в многоплановые региональные взаимосвязи в Центральной Азии.



Стороны согласились продолжать регулярные контакты на различных уровнях с целью определения новых сфер сотрудничества.



Отметим, что по итогам переговоров Джон Болтон в своем твиттер-аккаунте оставил следующую запись: «Провел сегодня отличную встречу с министром иностранных дел Узбекистана А.Камиловым. Мы обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и наилучшие пути продвижения нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их позитивное влияние на весь регион Центральной Азии. С нетерпением ожидаем углубления американо-узбекского сотрудничества». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи