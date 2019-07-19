Шавкат Мирзиёев побеседовал с активом Сырдарьинской области

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Шавкат Мирзиёев побывал на поле фермерского хозяйства "Саховат" Хавастского района и ознакомился с развитием хлопчатника, сообщает пресс-служба главы государства.



Хозяйство, действующее при предприятии «Бек кластер», в нынешнем сезоне собрало 455 тонн урожая зерна и получило более 314 миллионов сумов чистой прибыли. На высвободившихся площадях посажены экспортоориентированные зернобобовые культуры. Вместе с тем выращивается хлопчатник на 50 гектарах.



Глава государства поинтересовался, как развивается хлопчатник.

Фермеры отметили, что благодаря строительству Сардобинского водохранилища и выделению из бюджета свыше 10 миллиардов сумов Сырдарьинской области на борьбу с вредителями становится возможным получение высоких урожаев.



- В чем вообще цель возделывания земли? Получать доход! Увеличение дохода в первую очередь обеспечивается увеличением урожая. Поэтому необходимо сделать так, чтобы до начала уборочного сезона в каждом кусте прибавилось не менее пяти коробочек, и чтоб на каждом гектаре стало на пять центнеров больше урожая, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.



Здесь же состоялась встреча с руководителями районов и секторов, фермерами и предпринимателями области, представителями старшего поколения. Говорилось о проводимой работе по развитию сельского хозяйства и малого бизнеса, укреплению здоровья населения, профилактике преступности.

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