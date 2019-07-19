В областях Ферганской долины стартовали командно-штабные учения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Основной целью данных учений является координация действий органов управления, сил и средств территориальных подсистем ГСЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванными вторичными факторами землетрясения, сообщает МЧС Узбекистана.



К проведению командно-штабных учений привлечены подразделения МЧС, органы государственной власти на местах, а также соответствующие службы территориальных подсистем ГСЧС по Андижанской, Наманганской и Ферганской областях (коммунальные службы, службы дорожного движения, охраны общественного порядка, автотранспорта, медицинская служба и др.), а также незанятое населения, проживающее в махаллинских сходах граждан.

Командно-штабные учения проводятся как на промышленных, так и на социальных объектах. По словам специалистов такие учения помогают формировать у людей навыки, которые им пригодятся в случае ЧС и их последствий. На каждом объекте предусмотрен сценарий развития событий и чёткий план действий всех структур. У каждой своя задача. В процессе задействованы сотни единиц специальной техники. Учения завершатся 19 - го июля.

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