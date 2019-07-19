advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
19.07.2019 / 18:54 msk / 20:54 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная деятельности ГУИН
19.07.2019 12:20

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. В Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам  совершенствования деятельности Главного управления исполнения наказания (ГУИН) Министерства внутренних дел Узбекистана, а также недопущению применения практики пыток в отношении заключенных лиц, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбидин Бурханов, заместитель начальника ГУИН, полковник Абдухамид Расулов, начальник Управления организации воспитательной и социально-психологической работы ГУИН МВД Узбекистана, подполковник Жамшид Султанов, начальник отдела по организации лечебно-профилактической помощи ГУИН МВД Узбекистана, подполковник Баходыр Юсупов, главный редактор официального издания «Вакт – Время» ГУИН МВД Узбекистана,  майор Абдухошим Зиёдинов, представители отечественных СМИ.

В своей речи начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбидин Бурханов отметил, что в нашей стране проводятся широкомасштабные реформы по практическому обеспечению прав и законных интересов граждан. Процессы, направленные на повышение благосостояния населения, затронули и систему исполнения наказаний. За истекший период принято множество нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование системы исполнения наказаний, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов лиц, отбывающих наказание.

В частности, способствует дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении Постановление главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы" от 11 августа 2017 года. В соответствии с документом для создания благоприятных условий отбывания наказания осужденными, улучшения условий их жизни утверждена «Программа мер по развитию деятельности учреждений по исполнению наказания на  2018-2022 годы». Согласно программе, общежития осужденных и вспомогательные помещения подлежат капитальному ремонту, другие же -  реконструкции. Укреплена материально-техническая база помещений.

Для  полной защиты установленных уголовно-исполнительным законодательством прав и интересов граждан, содержащихся в местах исполнения наказаний и отбывающих срок наказания, обеспечения прозрачности условий содержания, в следственных изоляторах были созданы отдельные кабинеты следователей и адвокатов. В соответствии с  Указом Президента страны « О дополнительных мерах по усилению гарантий и свобод граждан в судебно следственной деятельности»  от 30 ноября 2017 года, в кабинетах следователей во всех следственных изоляторах установлены и запущены средства видеонаблюдения, отвечающие современным требованиям. Так, в следственных изоляторах и колониях исполнения наказаний республики установлено 2 648 современных систем видеонаблюдения. Таким образом, эффективность работы по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание поднята на новый уровень.

Кроме того, во всех колониях и следственных изоляторах республики установлены почтовые  ящики для писем заключенных к  «уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)», «Прокурору», «помилования и жалоб». Почтовые ящики, опечатываются специальной печатью руководителем или ответственным лицом ведомства, вскрываются и проверяются в установленные сроки.

Принимая во внимание  международный опыт, в настоящее время проводится апробация нового образца одежды для осужденных, изучаются преимущества и недостатки.

Стоит отметить и широкомасштабное сотрудничество с другими правоохранительными органами, министерствами и комитетами, негосударственными некоммерческими организациями, сотрудники которых принимают участие  в воспитании лиц, отбывающих наказание, в духе уважения и послушания закону, предупреждении повторных преступлений, обеспечении безболезненной адаптации к обществу после освобождения.

В частности, 24 апреля 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве с Комитетом женщин Узбекистана, Министерством культуры, Фондом «Нуроний», Союзом молодежи, Комитетом по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан,  Центром духовности и просвещения.  Налажена деятельность родительского совета в колониях для несовершеннолетних.

Также 25 февраля текущего года утверждено совместное постановление министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и Ассоциации «Хунарманд» «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности школ “Наставник-ученик” в системе исполнения наказаний”, благодаря которому  налажена деятельность школ «Наставник-ученик» в колониях исполнения наказаний.

В настоящее время, сотрудники территориальных отделений ассоциации «Хунарманд», приобщают к профессии и делятся профессиональными секретами мастерства с осужденными, имеющими опыт работы в направлении прикладного искусства.

Для создания дополнительных рабочих мест за прошедшие 6 месяцев текущего года на государственно-унитарных предприятиях, ведущих свою деятельность  при колониях исполнения наказаний создано 31 новое производство, налажена деятельность по производству 12 видов продукции.

Исполняя требования постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по совершенствованию системы общего образования и профессионального обучения осужденных” от 16 апреля 2019 года  усовершенствована система обучения и профессиональной подготовки осужденных.  В учебный процесс внедряются  современные инновационные педагогические технологии и возможности дистанционного образования, разработан план конкретных мероприятий, направленных на организацию курсов подготовки по профессиям, востребованным на рынке труда. Налажена деятельность одной общеобразовательной школы и четырех профессиональных учебных центров в колониях исполнения наказаний.

Во исполнение задач, определенных постановлениями Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних от 11 августа 2017 года и «О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства» от 7 ноября 2018 года разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». Данный проект в установленном порядке внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан на  согласование с соответствующими министерствами и ведомствами и в настоящее время находится на рассмотрении.

В данном законопроекте внесены изменения и дополнения в три Закона и Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан, направленные на усиление медицинских и социальных прав лиц, осужденных к лишению свободы.

В настоящее время проводятся последовательные реформы по дальнейшему расширению сферы прав осужденных в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
Обзор прессы с 17 по 23 июня
24.06.2019
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
17.04.2019
Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
10.12.2016
Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на 23-й встрече СМИД ОБСЕ
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
09.12.2016
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ