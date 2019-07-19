В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная деятельности ГУИН

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. В Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования деятельности Главного управления исполнения наказания (ГУИН) Министерства внутренних дел Узбекистана, а также недопущению применения практики пыток в отношении заключенных лиц, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбидин Бурханов, заместитель начальника ГУИН, полковник Абдухамид Расулов, начальник Управления организации воспитательной и социально-психологической работы ГУИН МВД Узбекистана, подполковник Жамшид Султанов, начальник отдела по организации лечебно-профилактической помощи ГУИН МВД Узбекистана, подполковник Баходыр Юсупов, главный редактор официального издания «Вакт – Время» ГУИН МВД Узбекистана, майор Абдухошим Зиёдинов, представители отечественных СМИ.

В своей речи начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбидин Бурханов отметил, что в нашей стране проводятся широкомасштабные реформы по практическому обеспечению прав и законных интересов граждан. Процессы, направленные на повышение благосостояния населения, затронули и систему исполнения наказаний. За истекший период принято множество нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование системы исполнения наказаний, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов лиц, отбывающих наказание.



В частности, способствует дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении Постановление главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы" от 11 августа 2017 года. В соответствии с документом для создания благоприятных условий отбывания наказания осужденными, улучшения условий их жизни утверждена «Программа мер по развитию деятельности учреждений по исполнению наказания на 2018-2022 годы». Согласно программе, общежития осужденных и вспомогательные помещения подлежат капитальному ремонту, другие же - реконструкции. Укреплена материально-техническая база помещений.



Для полной защиты установленных уголовно-исполнительным законодательством прав и интересов граждан, содержащихся в местах исполнения наказаний и отбывающих срок наказания, обеспечения прозрачности условий содержания, в следственных изоляторах были созданы отдельные кабинеты следователей и адвокатов. В соответствии с Указом Президента страны « О дополнительных мерах по усилению гарантий и свобод граждан в судебно следственной деятельности» от 30 ноября 2017 года, в кабинетах следователей во всех следственных изоляторах установлены и запущены средства видеонаблюдения, отвечающие современным требованиям. Так, в следственных изоляторах и колониях исполнения наказаний республики установлено 2 648 современных систем видеонаблюдения. Таким образом, эффективность работы по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание поднята на новый уровень.



Кроме того, во всех колониях и следственных изоляторах республики установлены почтовые ящики для писем заключенных к «уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)», «Прокурору», «помилования и жалоб». Почтовые ящики, опечатываются специальной печатью руководителем или ответственным лицом ведомства, вскрываются и проверяются в установленные сроки.



Принимая во внимание международный опыт, в настоящее время проводится апробация нового образца одежды для осужденных, изучаются преимущества и недостатки.



Стоит отметить и широкомасштабное сотрудничество с другими правоохранительными органами, министерствами и комитетами, негосударственными некоммерческими организациями, сотрудники которых принимают участие в воспитании лиц, отбывающих наказание, в духе уважения и послушания закону, предупреждении повторных преступлений, обеспечении безболезненной адаптации к обществу после освобождения.



В частности, 24 апреля 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве с Комитетом женщин Узбекистана, Министерством культуры, Фондом «Нуроний», Союзом молодежи, Комитетом по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан, Центром духовности и просвещения. Налажена деятельность родительского совета в колониях для несовершеннолетних.



Также 25 февраля текущего года утверждено совместное постановление министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и Ассоциации «Хунарманд» «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности школ “Наставник-ученик” в системе исполнения наказаний”, благодаря которому налажена деятельность школ «Наставник-ученик» в колониях исполнения наказаний.



В настоящее время, сотрудники территориальных отделений ассоциации «Хунарманд», приобщают к профессии и делятся профессиональными секретами мастерства с осужденными, имеющими опыт работы в направлении прикладного искусства.



Для создания дополнительных рабочих мест за прошедшие 6 месяцев текущего года на государственно-унитарных предприятиях, ведущих свою деятельность при колониях исполнения наказаний создано 31 новое производство, налажена деятельность по производству 12 видов продукции.



Исполняя требования постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по совершенствованию системы общего образования и профессионального обучения осужденных” от 16 апреля 2019 года усовершенствована система обучения и профессиональной подготовки осужденных. В учебный процесс внедряются современные инновационные педагогические технологии и возможности дистанционного образования, разработан план конкретных мероприятий, направленных на организацию курсов подготовки по профессиям, востребованным на рынке труда. Налажена деятельность одной общеобразовательной школы и четырех профессиональных учебных центров в колониях исполнения наказаний.



Во исполнение задач, определенных постановлениями Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних от 11 августа 2017 года и «О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства» от 7 ноября 2018 года разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». Данный проект в установленном порядке внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан на согласование с соответствующими министерствами и ведомствами и в настоящее время находится на рассмотрении.



В данном законопроекте внесены изменения и дополнения в три Закона и Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан, направленные на усиление медицинских и социальных прав лиц, осужденных к лишению свободы.



В настоящее время проводятся последовательные реформы по дальнейшему расширению сферы прав осужденных в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

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