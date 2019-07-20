Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, сообщает пресс-служба главы государства.



Тепло приветствуя гостей, глава нашего государства с глубоким удовлетворением отметил достигнутый уровень долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Всемирным банком.

Сегодня Банк активно поддерживает и принимает непосредственное участие в продвижении в нашей стране структурных реформ в приоритетных отраслях.



18 июля этого года в Ташкенте успешно проведены первое заседание Экономического совета и «круглый стол»

по реформированию энергетического сектора, в ходе которых совместно определены главные приоритеты взаимодействия, конкретные программы и проекты сотрудничества на перспективу.



В настоящее время общий портфель реализованных и реализуемых проектов в нашей стране превышает 5,2 миллиарда долларов. Только с начала этого года Всемирный банк одобрил новые займы на сумму более 850 миллионов долларов, которые охватывают такие направления, как развитие предпринимательства, дошкольного образования, повышение занятости населения и другие.



Также прорабатываются проекты в области модернизации сельского хозяйства и коммунальной инфраструктуры, софинансирования программы «Обод кишлок», развития цифровой экономики.



В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы расширения партнерства между Республикой Узбекистан

и Всемирным банком.



Особое внимание уделено вопросам реформирования банковско-финансового сектора и государственных предприятий, развития образования, предпринимательства и сельского хозяйства, а также реализации инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства.



Сирил Мюллер выразил главе нашего государства искреннюю признательность за радушный прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента Всемирного банка Дэвида Мэлпасса.

Подчеркнуто, что Банк высоко оценивает динамику и результативность проводимых в нашей стране структурных реформ в приоритетных отраслях.



Сирил Мюллер еще раз подтвердил решительную приверженность Всемирного банка расширению многопланового сотрудничества с Республикой Узбекистан в целях устойчивого развития нашей страны и всего региона.

УЗИНФОРМ