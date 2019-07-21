Спасатели МЧС вновь проявили высокий профессионализм при исполнении служебного долга

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля на 240 км трассы "Ташкент - Ош" произошло ДТП. Машина марки "Дамас" врезалась в грузовой автомобиль "Ман". В легковом авто находилось 5 человек, сообщает МЧС Узбекистана.

В результате столкновения один из пассажиров был зажат в салоне легковушки. На место происшествия мгновенно выехала группа сотрудников специального поисково - спасательного отряда "Камчик".

Посредством гидравлических инструментов, пассажира вызволили из искорёженной машины.

Все участники ДТП остались живы, отделавшись травмами различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

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