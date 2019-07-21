



Информация о ЧС, произошедшей на магистральном газопроводе



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля, примерно в 21:50 часов на территории Шофирканского района Бухарской области произошел разрыв на участке 76 км магистрального газопровода «Газли-Чимкент» Зирабулакской управления магистральных газопроводов. Данный участок проходит по пустынной безлюдной зоне, сообщает МЧС Узбекистана.



В целях предотвращения утечки газа была отключена линия на участке 73 - 100 км. На момент утечки давление газа в газопроводе составляло

33-34 атмосферы. Согласно информации специалистов разрыв произошел в шовной части трубы, где в результате просачивания и трения газа произошло воспламенение струи.



В результате утечки и возгорания пострадавших и погибших нет. Место чрезвычайной ситуации расположено примерно в 45-50 км от ближайшего населенного пункта.



Для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации на место происшествия прибыли руководители областных управлений по чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, Национальной гвардии. К аварийно-восстановительным работам привлечены специализированные аварийно-восстановительные подразделения АО «Узтрансгаз», специальная техника в количестве 12 единиц, которые проводят работы по восстановлению поврежденного участка магистрального газопровода. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи