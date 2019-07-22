



В Малайзии обсуждены вопросы внедрения высокоскоростного беспроводного Интернета в Хорезмской области



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля, Посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов провел переговоры с председателем правления компании «Hadid Engineering» Сохпианом Ариффином, сообщает пресс-служба МИД РУз



«Hadid Engineering» занимается предоставлением инжиниринговых и телекоммуникационных услуг, строительством крупных жилых, коммерческих и промышленных объектов, в том числе для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также энергетической отрасли. В январе 2019 года в г.Ташкенте компанией учреждено ООО «Hadid Kazanakh» для реализации инвестиционных проектов в Узбекистане, в том числе совместно с крупнейшим Интернет-провайдером Малайзии – компанией «TM Global» в сфере предоставления телекоммуникационных услуг.



На встрече в Посольстве обсуждены вопросы осуществления дальнейших шагов по реализации пилотного инвестиционного проекта по внедрению высокоскоростного беспроводного Интернета (WiFi) в г.Хиве.



По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении 16 сентября 2019 года церемонии официального открытия представительства компании в Хорезмской области. Планируется, что представительство будет участвовать в реализации инвестпроекта по внедрению высокоскоростного Интернета в г.Хиве, а также аналогичных проектов в других областях Узбекистана путем привлечения прямых инвестиций компании «Hadid Engineering». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи