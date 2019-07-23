Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования руководству МАГАТЭ

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования руководству МАГАТЭ23.07.2019 13:44
ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил временно исполняющей обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии Мэри Элис Хейворд искренние соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного.
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