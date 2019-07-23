



Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования руководству МАГАТЭ



ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил временно исполняющей обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии Мэри Элис Хейворд искренние соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, сообщает пресс-служба главы государства. Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи