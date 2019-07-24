



Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана с Президентом Туркменистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля, состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.



В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравил лидера нашей страны с днем рождения, пожелав благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.



Главы государств с глубоким удовлетворением отметили последовательное укрепление отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.



Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики.



Поблагодарив за искренние поздравления, Президент Узбекистана пожелал Президенту Туркменистана успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа этого года в Национальной туристической зоне «Аваза».



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