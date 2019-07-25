



В МЧС обсуждены направления сотрудничества с Центкомом ВС США



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля, в МЧС проведена рабочая встреча с делегацией группы Центрального командования ВС США по гражданским связям со странами Центральной Азии и Южной Азии, сообщает МЧС Узбекистана.



В ходе встреч рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи