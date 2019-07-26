



ЮСАИД поддерживает реформы в Узбекистане



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. В г.Вашингтоне продолжают комментировать итоги визита делегации Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в США, состоявшегося 16-23 июля, сообщает пресс-служба МИД РУз.



В частности, Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) опубликовал развернутый пресс-релиз, посвященный итогам первой в истории узбекско-американских отношений встречи с администратором ЮСАИД. Сообщается, что стороны обсудили ряд общих приоритетов развития, включая здравоохранение, образование, торговлю и права человека.



Подчеркнуто, что руководитель Агентства также признал приверженность Правительства Узбекистана осуществлению экономических и судебных реформ и выразил оптимизм в отношении запуска новых программ поддержки реформ в сфере образования и энергетики, финансируемых ЮСАИД.



В сообщении говорится, что администратор Марк Грин и Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов также обсудили пути упрощения регистрации независимых неправительственных организаций. Кроме этого, администратор высоко оценил усилия республики, направленные на наращивание торговли с Афганистаном, и призвал Правительство Узбекистана охватить повесткой реформ правовые изменения в целях поощрения и защиты прав на мирные собрания и других прав человека, в соответствии с международными обязательствами Узбекистана. Администратор также особо отметил, что усилия Правительства Узбекистана по обеспечению прав интеллектуальной собственности будут способствовать вступлению страны во Всемирную торговую организацию, одновременно увеличивая поток иностранных инвестиций в страну.



В заключение администратор Грин признал значительные усилия Узбекистана по пресечению принудительного труда, подчеркнув при этом необходимость дальнейшего прогресса в продвижении прав человека и свободы вероисповедания, а также в противодействии торговле людьми, поскольку страна включена в Список особого наблюдения 2-й категории в ежегодном докладе Госдепартамента по торговле людьми.



Администратор Марк Грин также оставил следующую запись в своем официальном твиттер-аккаунте: «Для меня было честью приветствовать в ЮСАИД министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Я аплодирую приверженности Узбекистана укреплению общественного здравоохранения: с 2002 года при поддержке ЮСАИД страна снизила уровень смертности от туберкулеза на 65%». УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи