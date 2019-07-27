



Самарканд станет туристическим хабом



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском районе Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с активом области, руководителями секторов, аксакалами, фермерами и предпринимателями, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил, что главная цель нынешней поездки в область заключается в развитии туризма, расширении предпринимательства и перерабатываемой промышленности. В частности, отметив необходимость превращения Самарканда в туристический хаб, Президент дал соответствующие указания заместителю Премьер-министра и хокиму области.



Подчеркнуто, что следует изменить деловой климат в регионе и создать все условия для предпринимателей, работая по системе, определенной на состоявшемся 23 июля видеоселекторном совещании по развитию малого бизнеса.



Президент побеседовал с хокимами и руководителями секторов, по отдельности рассмотрел экономику каждого района. Ответственным лицам даны поручения касательно реализации прозвучавших предложений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи