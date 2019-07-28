



Спасательные службы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана проведут первые совместные учения



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. В сентябре 2019 года в Баткенской области Кыргызстана планируется проведение совместных учений с участием пожарно-спасательных подразделений чрезвычайных ведомств трёх стран, сообщает МЧС Узбекистана.



На сентябрьских учениях в Баткене спасатели трёх стран отработают вопросы взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



В эти дни в Баткене специалисты трех стран разрабатывают сценарий предстоящих учений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи