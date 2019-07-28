Обсуждаются вопросы качества предоставления услуг в сфере миграции и оформления гражданства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля, в Управлении внутренних дел Бухарской области прошло совещание, посвященное вопросам и предложениям деятельности Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и его областных управлений за шесть месяцев текущего года, анализу допущенных ошибок и недостатков, предстоящим приоритетным задачам, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.



В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Главного управления миграции и оформления гражданства МВД, областных управлений, руководство Следственного департамента при МВД, руководители следственных управлений при УВД всех областей, а также специалисты электронных информационных систем.

На совещании выступил заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД полковник Фахриддин Турсунов, который подробно рассказал о работе, проведенной службами миграции и оформления гражданства на местах в I полугодии 2019 года, а также о допущенных ошибках.



В настоящее время продолжаются обсуждения по устранению имеющихся недостатков и обеспечению своевременной реализации дальнейших планов.

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