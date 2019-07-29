



Шавкат Мирзиёев по приглашению Лукашенко посетит Беларусь с официальным визитом



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 31 июля – 1 августа 2019 года посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.



В продолжение узбекско-белорусского диалога на высшем уровне в городе Минске планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.



Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.



По итогам переговоров ожидается подписание Совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов, которые станут прочной основой для расширения и укрепления узбекско-белорусского многопланового партнерства, в том числе в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации, установления прямых связей между регионами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи