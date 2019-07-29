



В результате перехода огня повреждена крыша соседних домов



ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 28 июля, в 13:58, в Учтепинском районе, по улице Байрок 3-проезд, горел потолок и крыша дома 5а на площади 30 кв.м., в результате перехода огня повреждена крыша соседних домов на общей площади 120 кв.м., сообщает отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МЧС Республики Узбекистан.



Спасено от пожара 590 кв.м. строений жилых домов. Пожарные расчёты прибыли на место пожара в 14:03 часов и в результате оперативных и слаженных действий личного состава, пожар локализован в 14:20 и ликвидирован в 14:31 часов. На ликвидацию пожара задействовано 6 единиц пожарной техники. Причина пожара, а также сумма причинённого ущерба устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожаров не зафиксировано. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи