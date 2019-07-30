Состоялись переговоры по демаркации узбекско-туркменской Государственной границы

Состоялись переговоры по демаркации узбекско-туркменской Государственной границы30.07.2019 14:00
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 22-28 июля, в Бухаре состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.
Стороны рассмотрели предложения по проведению проектной демаркационной линии Госграницы на ее отдельных участках и договорились на последующих встречах представить по ним варианты решения.
Переговоры были организованы на высоком уровне и прошли в сфере дружбы и взаимопонимания.
По завершению встречи руководители делегаций Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали итоговый Протокол.
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