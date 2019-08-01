



Результаты переговоров закреплены соглашениями



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли Совместное заявление по итогам двусторонних переговоров в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.



При главах государств принято 11 документов между правительствами, министерствами и компаниями двух стран. Они призваны расширять и укреплять производственную и научно-техническую кооперацию, межрегиональное и инвестиционное взаимодействие, обмены и сотрудничество в области образования, средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, информационно-коммуникационных технологий, других сферах.



На брифинге для представителей средств массовой информации лидеры двух государств заявили, что переговоры прошли в духе открытости и были плодотворными, достигнуты взаимовыгодные соглашения.



Президент Беларуси отметил, что в прошлом году был достигнут наибольший за последние годы показатель взаимной торговли, эта положительная тенденция продолжается и в этом году.



- Наши переговоры прошли в практическом, конструктивном духе и вновь подтвердили, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами. Мы рады успехам, которые Узбекистан достигает в последние годы. Руководство страны не только модернизирует отрасли экономики, но и осуществляет революционные преобразования в промышленности, сельском хозяйстве и других областях, внедряет новые направления. Это вселяет уверенность в нашем плодотворном сотрудничестве, - заявил Александр Лукашенко.



Стороны выразили готовность и далее поддерживать друг друга в рамках международных и региональных структур.



Отмечалось, что на состоявшемся в преддверии визита Форуме регионов в Минске между городами и областями двух стран были подписаны более десяти соглашений, а также контракты и договоры на сумму почти 300 миллионов долларов США.



Подчеркнуто, что прошедшие на днях в Беларуси Дни культуры Узбекистана стали ярким событием, способствующим укреплению дружбы между народами наших стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи