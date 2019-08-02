



Будет оказано содействие медицинским учреждениям зоны Приаралья



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 июля, Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов посетил офис и складские помещения американской благотворительной организации «Project CURE» (Commission on Urgent Relief and Equipment) в округе Вест-Грув г.Филадельфия. Договоренность по данному визиту была достигнута в июне текущего года в ходе встречи в Посольстве с президентом данной НПО Дугласом Джексоном и обсуждения вопросов взаимодействия по преодолению последствий Аральской катастрофы, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



«Project CURE» является крупнейшим в мире дистрибьютором медицинского оборудования на цели благотворительности. Деятельность организации охватывает 135 государств мира. К работе привлечены более 20 тыс. волонтеров.



В Вест-Груве делегация Посольства провела переговоры с директором Отдела функционирования «Project CURE» Кэти Хренко и другими сотрудниками. Обсуждены ситуация в зоне Приаралья, а также перспективы взаимодействия по оснащению больниц и медицинских учреждений Каракалпакстана современным оборудованием, средствами диагностики и защиты.



Представители «Project CURE» выразили готовность оказать содействие в укреплении потенциала медучреждений зоны Приаралья. Среди средств, которые американская организация готова поставить в Каракалпакстан: операционные столы, больничные койки, оснащенные всем необходимым диагностическим оборудованием, аппараты гемодиализа, оборудование для ультразвукового исследования (УЗИ), рентгеновские сканеры, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных, родильные и инвалидные кресла, дефибрилляторы, лабораторные приборы, медицинские кислородные баллоны и другие.



Делегация Посольства ознакомилась со всем оборудованием, которое имеется в распоряжении «Project CURE». Изучено качество планируемых к поставке средств, обсуждены технические параметры каждой техники.



Сторонами обговорено, что первым шагом в налаживании взаимодействия по поставкам станет подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством здравоохранения Каракалпакстана и «Project CURE». На основе этого документа американская НПО направит в республику оценочную миссию для изучения конкретных потребностей медицинских учреждений зоны Приаралья. Миссия составит полный список средств, которые будут поставлены в Каракалпакстан. При этом при организации поставок будут учтены технологические и кадровые возможности отечественных больниц, к отдельным видам оборудования планируется приложить дополнительные комплектующие (аккумуляторы, стабилизаторы, генераторы и другие), а также провести краткие курсы по их использованию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи