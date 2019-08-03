



Президенты Узбекистана и Беларуси провели телефонный разговор



ТАШКЕНТ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. 2 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.



В начале беседы глава нашего государства выразил искреннюю благодарность Александру Лукашенко и всему братскому белорусскому народу за теплый и радушный прием, оказанный в ходе успешно завершившегося накануне первого официального визита Президента Республики Узбекистан в Республику Беларусь.



Лидеры двух стран с глубоким удовлетворением отметили, что узбекско-белорусский саммит вывел двусторонние многоплановые отношения на качественно новый уровень, наполнив их конкретным практическим содержанием.



В частности, высоко оценены плодотворные итоги совместного Форума регионов и Национальной промышленной выставки Узбекистана в Минске, по итогам которых заключены экспортно-импортные контракты и соглашения о кооперации ведущих предприятий на сумму около 300 миллионов долларов.



Главы государств подчеркнули важность продолжения активного обмена в области науки, образования, культуры и искусства.



Отмечено, что организованные в рамках визита Дни культуры Узбекистана в Беларуси и открытие бюста великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои в белорусской столице способствовали укреплению отношений дружбы и углублению взаимопонимания между нашими народами.



В ходе телефонного разговора обсуждены первоочередные меры, направленные на практическую реализацию достигнутых договоренностей и принятых документов, на основе «дорожной карты».



Особое внимание уделено наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах. В частности, речь шла о продвижении совместных проектов и программ кооперации в различных отраслях экономики на основе передовых технологий и знаний белорусских предприятий.



В завершение беседы Президент Шавкат Мирзиёев вновь пригласил Президента Александра Лукашенко посетить нашу страну с официальным визитом в удобные для него сроки.



Главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества и укреплению отношений дружбы между Узбекистаном и Беларусью. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи