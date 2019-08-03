



Президент ликвидирует Жаслыкскую колонию



РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. За последние годы в стране проведены масштабные институциональные реформы в судебно-правовой сфере, приняты комплексные меры, направленные на реализацию междунароных обязательств в области прав человека, создание благоприятных условий для осужденных и лиц, заключенных под стражу, соблюдение их прав, уважение чести и достоинства независимо от политических и религиозных взглядов, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.



Вместе с тем, анализ уголовно-исполнительной практики и результаты прямого диалога с общественностью указывают на необходимость дальнейшей гуманизации условий содержания осужденных, направленных на повышение гарантий их прав, а также обеспечение социальной реабилитации.



В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О ликвидации Специализированной колонии по исполнению наказания № 19 Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан» ПП-4414 от 2 августа 2019 года, принято решение о ликвидации данного учреждения.



Данное, воистину историческое постановление, принято в целях повышения эффективности исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы, направленного на формирование у них законопослушного поведения, уважительного отношения к личности и обществу, а также продвижения позитивного имиджа страны на международной арене в соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи