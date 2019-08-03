



Абдулазиз Камилов встретился со Спецпредставителем Правительства ФРГ



ТАШКЕНТ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился со Специальным представителем Правительства Федеративной Республики Германия по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В ходе состоявшейся беседы обсуждены усилия Узбекистана и Германии по разрешению афганского кризиса.



Было обращено внимание на необходимость тесной координации усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане.



Спецпредставитель ФРГ дал высокую оценку нынешнему уровню взаимодействия по важнейшим вопросам двустороннего характера, подчеркнув близость позиций Узбекистана и Германии по приоритетным аспектам сотрудничества на афганском направлении.



Было особо отмечено, что Правительство ФРГ всецело поддерживает шаги руководства Узбекистана по содействию запуску мирного политического процесса в Афганистане, возрождению социально-экономической инфраструктуры, в частности по подготовке национальных кадров для различных сфер экономики соседней страны.



Стороны выразили обоюдную готовность и далее продолжать конструктивный и взаимоприемлемый диалог по афганской тематике как на уровне аппаратов спецпредставителей двух стран по Афганистану, так и глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Германии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи