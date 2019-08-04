



Саид Рустамов встретился с заместителем генерального директора МИД Израил



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля, Посол Узбекистана в Израиле Саид Рустамов встретился с заместителем генерального директора МИД Израиля, руководителем Центра политических исследований Давидом Аковым с участием представителей Евразийского департамента и Бюро международных отношений израильского внешнеполитического ведомства, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы узбекско-израильских отношений, практические меры расширения взаимовыгодного взаимодействия, в том числе в области усиления контактов между министерствами иностранных дел двух стран, придания им более системного характера.



В этом контексте намечены планы по проведению очередного раунда межмидовских политических консультаций в начале следующего года в г.Ташкенте. Кроме того, запланированы конкретные шаги по налаживанию сотрудничества между научно-исследовательскими подразделениями двух ведомств, их активному содействию расширению диалога между экспертными организациями и сообществами двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи