



Исматулла Иргашев встретился с Послом Индии



ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 5 августа Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Сантошом Джа, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В ходе состоявшейся беседы обсуждены усилия Узбекистана и Индии по разрешению афганского кризиса, приоритетные направления узбекско-индийского взаимодействия в совместной реализации в Афганистане различных проектов.



Индийская сторона дала высокую оценку усилиям Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализуемым в стране масштабным экономическим проектам.



Посол Индии всецело поддержал мнение узбекской стороны о важности дальнейшего вовлечения Афганистана в региональные проекты, что было продемонстрировано на примере участия афганской стороны в диалоге «Индия-Центральная Азия», состоявшемся в г.Самарканде в январе текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи