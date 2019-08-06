



Галипшин встретился с официальными представителями Министерства общественной безопасности КНР



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Состоялась встреча начальника Главного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Узбекистан полковника Н.Галипшина с официальными представителями Министерства общественной безопасности КНР при Посольстве Китайской Народной Республики в нашей стране Лю Тунпином и Ван Сюанем, сообщает Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД Республики Узбекистан.



В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения эффективности изъятия с мест происшествий вещественных доказательств, внедрения автоматизированных идентификационных систем, а также повышения квалификации специалистов.



С целью дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, в направлениях, касающихся экспертно-криминалистической деятельности, нашей стороной предложено проработать возможность заключения двустороннего меморандума между Главным экспертно-криминалистическим центром МВД Республики Узбекистан и Центром вещественных доказательств Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики, касающегося деятельности лабораторий пулегильзотеки, цифровых экспертиз и ДНК.



Также на встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, намечены основные направления сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи