



Абдулазиз Камилов встретился с Президентом Турции



НОВОСТИ В МИРЕ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа, Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Анкару во главе делегации Республики Узбекистан для участия в работе Первого заседания двусторонней Группы планирования совместной стратегии под со-председательством глав внешнеполитических ведомств двух государств и XI Ежегодной конференции послов Турецкой Республики, был принят Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Министр передал теплое приветствие и наилучшие пожелания главы нашего государства Президенту и братскому народу Турции.



Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил состояние и перспективы двусторонних отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией, подчеркнул ключевую роль инициатив Президента Шавката Мирзиёева в процессе вывода на качественно новый уровень отношений между нашими странами и народами.



В состоявшейся беседе состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках контактов на высшем уровне, по результатам прошедших заседаний Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Группы планирования совместной стратегии, рассмотрены другие аспекты двусторонней повестки дня, включая график основных совместных мероприятий.



Особое внимание удалено процессу подготовки к предстоящему под председательством лидеров Узбекистана и Турции первому заседанию Верховного совета стратегического партнёрства.



Отмечалось, что регулярный узбекско-турецкий диалог на высшем уровне, созданная усилиями президентов двух стран атмосфера доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга являются надежной основой для дальнейшего продвижения межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи