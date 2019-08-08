



Состоялся телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики



ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы государства.



Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



В ходе разговора была особо подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в Кыргызстане. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки в соседней стране в рамках действующего законодательства.



Отмечена необходимость тесного взаимодействия по вопросам правового оформления узбекско-кыргызской Государственной границы и укрепления ее безопасности в соответствии с Договором о мерах доверия на границе.



В заключение беседы лидеры двух стран подтвердили твердую приверженность дальнейшему активному развитию полномасштабного сотрудничества, укреплению двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи