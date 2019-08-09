Дилшод Ахатов встретился с Послом Индии

Дилшод Ахатов встретился с Послом Индии09.08.2019 15:17
ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа, заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Дилшод Ахатов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Сантошем Джа, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны рассмотрели состояние узбекско-индийских отношений и обменялись мнениями по перспективным направлениям развития сотрудничества.
В ходе переговоров обсуждены практические аспекты участия индийской стороны в совместных инвестиционных проектах, реализуемых в Узбекистане.
В беседе был проявлен интерес к участию представителей Индии в первом Международном фестивале народно-прикладного искусства, который состоится в сентябре 2019 года в г.Коканде.
На встрече также рассмотрены вопросы организации узбекско-индийских мероприятий на различных уровнях.
УЗИНФОРМ