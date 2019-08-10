



Спасён водитель горящего автомобиля



ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа, на 293 км автодороги А-376 “Джизак-Коканд”, проходящей по территории МСГ “Халкобод” Ш.Рашидовского района Джизакской области, произошло возгарание грузового автомобиля марки ГАЗ-53. Транспортным средством управлял гражданин Р.Х., проживающий в Тайлакском районе, Самаркандской области, сообщает МЧС Узбекистана. О случившемся сообщил очевидец, позвонивший на номер “101”. По данному обращению на место проишествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательного отделения пожарной безопасности города Джизака УЧС Джизакской области. Прибыв на место возгорания, спасатели выявили, что пожаром были охвачены мотор и кузов грузового автомобиля. Кроме того, была угроза переноса пламени на борт автомобиля, что могло привести к взрыву газовых баллонов. В результате оперативных действий спасателей огонь был ликвидирован за считанные минуты. Водитель автомобиля с ожогами был доставлен в реанимационное отделение скорой медицинской помощи города Джизака. 5 августа он был выписан из больницы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи