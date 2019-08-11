



В Фергане прошел Международный инвестиционный форум



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. 7-8 августа, в г.Фергане состоялся Международный инвестиционный форум, который проведен в целях ознакомления представителей зарубежного бизнес-сообщества с экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями региона. Соорганизаторами мероприятия выступили Хокимият Ферганской области, Министерство иностранных дел и Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В работе форума приняли участие послы Узбекистана в Омане и Кыргызстане, свыше 150 иностранных бизнесменов из 30 стран мира, дипломатический корпус в Узбекистане, а также представители ведущих иностранных СМИ, аккредитованных при МИД.



После официального открытия состоялись 3 секционных заседания, посвященных стратегии последовательного наращивания промышленного потенциала Ферганской области, привлечения передовых технологий и иностранных инвестиций в регион, повышения уровня жизни населения, процесса урбанизации в области, а также дальнейшего совершенствования начатых реформ в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.



Во второй половине 7 августа состоялась презентация новых инвестиционных проектов, неиспользуемых и готовых к эксплуатации производственных зданий региона. Участники форума также посетили выставку продукции местных производителей «Сделано в Фергане», где были поставлены экспортоориентированные товары ОА «Fargonaazot», «UzSungwoo», «Narimteks», «Germes Ideal Sifat» и «Vostok Composite».



Форум был продолжен кооперационной биржей в формате «B2B» и «B2G», по итогам которой подписаны документы на сумму более 350 млн. долларов США.



Участники также посетили местные производственные предприятия для ознакомления с их деятельностью, где состоялись презентации перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых инвесторам зданий и сооружений, свободных земельных участков. Был организован инфо-тур по основным достопримечательности Ферганской области, где также были представлены традиционные народные ремесла.



По итогам форума была проведена пресс-конференция руководителей Ферганской области для представителей местных и зарубежных СМИ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи