



Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Турции



ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. 11 августа, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.



Главы государств тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Турции со светлым праздником Курбан-хайит и обменялись искренними пожеланиями.



Президенты с большим удовлетворением подчеркнули, что основанные на принципах стратегического партнерства отношения дружбы, взаимного уважения и доверия между нашими странами в последние годы интенсивно развиваются в политическом, торгово-экономическом, инвестиционном и культурно-гуманитарном направлениях.



В ходе беседы высоко оценены результаты первого заседания Группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел, а также участие делегации Узбекистана в качестве почетного гостя в одиннадцатой конференции послов Турции, которые состоялись 5-6 августа текущего года в Анкаре.



Особо отмечена важность тщательной подготовки к первому заседанию узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, которое состоится под председательством Президентов Узбекистана и Турции.



Стороны подтвердили обоюдное стремление и приверженность полномасштабной реализации подписанных соглашений и проектов, достигнутых взаимовыгодных договоренностей, дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.



В беседе, прошедшей в дружеском и искреннем духе, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, рассмотрен график предстоящих двусторонних мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи