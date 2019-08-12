



БДИПЧ ОБСЕ поддерживает Узбекистан в борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа, в Посольство Узбекистана в Австрии поступило письмо директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, в котором она приветствует принятие Указа Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду», сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В документе подчеркивается решающее значение Указа главы нашего государства в деле укрепления правовой базы страны, важность создания Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом и института Национального докладчика. «Основанное на правах человека многопрофильное и межотраслевое сотрудничество может и должно послужить хорошим инструментом для противодействия торговле людьми», - отмечается в письме.



Директор БДИПЧ также убеждена, что назначение Председателя верхней палаты Олий Мажлиса Национальным докладчиком является важным шагом в определении приоритетности в Узбекистане проблемы борьбы с торговлей людьми.



В завершение письма Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир подтвердила готовность БДИПЧ оказать дальнейшую помощь Узбекистану в деле борьбы с торговлей людьми и предоставить необходимую техническую поддержку, а также экспертные консультации для реализации Указа Президента нашей страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи